(Di venerdì 10 febbraio 2023) - Il dramma deiche per uscire da unaspesso cadono in un'altra spesso più complessa da ...

- Il dramma deiche per uscire da una dipendenza spesso cadono in un'altra spesso più complessa da ...- Il racconto del rapper sul laboratorio in un carcere minorile, a Cagliari, dopo che un giovane detenuto è morto durante un permesso premio in occasione del suo compleanno. 'E' stato uno dei momenti ...

Kento: 'I ragazzi escono dalla dipendenza della droga ed entrano in quella per i farmaci' TGLA7

Ragazzi dentro (il carcere) Kento: 'Quando il rap serve a rielaborare il lutto' TGLA7

Il rapper Kento: “Tra 100 anni non potremo credere di aver chiuso ... Redattore Sociale

Carceri minorili, la testimonianza del rapper Kento: "Non mi sento di ... La7

Come il rap aiuta i giovani a sopravvivere nei penitenziari minorili Linkiesta.it

Guerra Ucraina, Angelicchio da Leopoli su emergenza profughi e lo scetticismo della gente sulla riuscita del negoziato ...Il racconto del rapper sul laboratorio in un carcere minorile, a Cagliari, dopo che un giovane detenuto è morto durante un permesso premio in occasione del suo compleanno. "E' stato uno dei momenti pi ...