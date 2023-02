Juventus | Locatelli | «Penalizzazione pesante | ma qui escono fuori gli uomini»

Leggi su calcionews24

Manuel, centrocampista della, si racconta in un'intervista a Dazn nel format 1vs1

REAZIONE SPOGLIATOIO AL -15 – Chiaro che quando subisci questa cosa, come tutti i tifosi, nello spogliatoio sono cose che toccano. Abbiamo parlato tra di noi, ci siamo scritti e ne abbiamo riparlato. E' inutile parlarne, la società se ne occuperà e noi dobbiamo fare punti. Vederci lì non è bello ma dobbiamo fare punti. Le foto postate? Nei momenti di difficoltàgli, ci siamo ancora più uniti, dobbiamo dare il massimo per la maglia.