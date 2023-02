2 La posizione dell'ex terzino die Barcellona, Dani Alves , si fa sempre più complicata. Il brasiliano è in carcere provvisorio dal 20 gennaio per il presunto stupro di una ragazza di 23 anni in una discoteca di Barcellona ,...... l'estate scorsa è stato a un passo dal trasferimento alla Lazio, lalo tiene d'occhio da ... Guglielmo Vicario (Empoli) Il portiere: Gianluigi Donnarumma () Il difensore: Giorgio Scalvini (...

Paredes dalla Juve all'Inter, scambio assurdo col Psg InterLive.it

Colpo di scena Psg, addio Juventus: doppietta di stelle JuveLive

Juve, il PSG alla Continassa: sul tavolo il futuro di Paredes Calciomercato.com

Gazzetta - All'allenamento della Juventus era presente anche un dirigente del PSG per Paredes Tutto Juve

Weah cuore bianconero: indossa la tuta Juve e spiazza i tifosi Milan Tuttosport

Zaniolo Juve: resta un nome per il futuro C’è un aggiornamento sul centrocampista, appena passato al Galatasaray Gazzetta.it accosta nuovamente il nome di Nicolò Zaniolo alla Juve. Il centrocampista ...Ieri c'erano proprio tutti a seguire la Juventus, anche un emissario del Psg. Pasquale Sensibile, ex dirigente di Juve, Sampdoria, Novara e Roma e adesso responsabile dello scouting per il club della ...