Juve | Allegri vuole Frattesi | primo contatto con il suo agente

... nonostante i prossimi mesi siano già stati annunciati comunque come complicati da. E se si ... per esempio, ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare la, l'obiettivo ...Calciomercato Juventus, sono parecchi gli interrogativi sul futuro dell'attaccante serbo che domenica affronterà la sua vecchia squadra. La squadra di Massimilianosta provando a tenere la barra dritta, nonostante il mare attorno a sé continui ad essere in tempesta. I giocatori bianconeri, ritrovatisi improvvisamente a metà classifica per effetto della ...

La Juve è da tridente: Allegri non sprechi un’occasione d’oro La Gazzetta dello Sport

Vacanze anticipate per Allegri: esonero Juventus, ennesimo indizio JuveLive

Zidane e nuovo Ds: rivoluzione francese con Juve ko Calcio mercato web

Di Gennaro a RFV: "Non so se c'è stata qualche crepa nello spogliatoio Juve, ma Allegri deve essere... Tutto Juve

Juve, Chiesa imita Totti e vuole superare Di Maria: Allegri in difficoltà ilBianconero

Potrebbe essere mnolto simile a quello visto con la Salernitana l'assetto della Juventus per domenica contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri potrebbe riproporre Angel Di Maria con Vlahovic, ...Senza dimenticare Pogba, che la Juventus si augura non abbia il prossimo anno tutte le difficoltà che sta incontrando in questa stagione e possa fare da chioccia alla linea verde bianconera. Allegri ...