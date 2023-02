Julio Sergio | 'A breve alla Roma servirà un nuovo portiere'

Commenta per primo L'ex portiere della Roma,, ha parlato a VoceGiallorossa svelando il futuro della porta del club giallorosso: 'Penso che sia un portiere esperto. L'anno scorso ha fatto bene e quest'anno si deve riconfermare, ma è ...In estate se ne vanno sia Mazzone che Francescoli, mentre arriva in attaccoCesar Dely Valdes ... Il suo posto in giallorosso verrà preso da Paulo, e Moriero finirà la sua avventura alla ...

Julio Sergio: "Lecce-Roma Bellissimi ricordi" Pianetalecce

Julio Sergio: "Rui Patricio è esperto, ma a breve alla Roma servirà un altro portiere" TUTTO mercato WEB

ESCLUSIVA VG - Julio Sergio: "Lecce-Roma Bellissimi ricordi. Importantissime le parate su Mauri e su... Voce Giallo Rossa

Julio Sergio: "Ho ricordi bellissimi della Roma, tipo il rigore parato ... Il Romanista

Julio Sergio: “Ho bellissimi ricordi con Spalletti, nel rapporto con i calciatori è migliorato tanto” MondoNapoli

gabinete.jpg Acompañando al gobernador estuvieron el vicegobernador, Roberto Gattoni; el ministro Hensel; la ministra de Hacienda, Marisa López; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz ...El 9 de marzo, el TOF 2 difundirá los fundamentos de la sentencia por corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz. A partir de entonces, el representante del Ministerio Público también pedirá con ...