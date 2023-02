Joao Felix | «Volevo lasciare l’Atletico | c’entra Simeone…»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Le parole di, attaccante portoghese del Chelsea, sul suo addio alMadrid. Tutti i dettagliha parlato ad AS del suo passaggio in prestito dalMadrid al Chelsea. PAROLE – «Non c’è opzione di riscatto, servirà trovare un accordo con l’Atlético. Sono qui da alcune settimane, un mese. Sto conoscendo tutto, mi piace qui ma nessuo sa che succederà in futuro.cambiare aria da tempo, era difficile abituarmi al modo di giocare. La mia testa era piena di tanto volere ma non potere. Penso sia stata una cosa buona andar via per l’Atlético e per me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Intervistato da AS ,, attaccante passato in questo mercato di Gennaio al Chelsea in prestito dall' Atletico Madrid, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a lasciare i colchoneros.: 'ALL'ATLETICO ...parla ad "As" della sua scelta di lasciare i colchoneros per il Chelsea a gennaio, anche se solo in prestito secco, senza diritto di riscatto. "Simeone E' un ottimo allenatore, ha il suo ...

Chelsea, Joao Felix: "Ecco perchè ho lasciato l'Atletico. Su Ronaldo..." Fantacalcio ®

Joao Felix spiega perché ha lasciato l'Atletico Madrid: c'entra Simeone. E su Ronaldo... Corriere dello Sport

Joao Felix: "Volevo lasciare l'Atlético da tempo, era difficile abituarmi allo stile di gioco" TUTTO mercato WEB

Joao Felix: "Non capisco le critiche a Vinicius. Forse dipende dal fatto che è migliore degli altri" Virgilio

Le aperture spagnole - Parola a Laporta, Joao Felix non dimentica l'esperienza all'Atletico TUTTO mercato WEB

LONDRA (Inghilterra) - Da quando Todd Boehly ha acquistato il club lo scorso maggio, il Chelsea ha effettuato ben 16 acquisti con l'aggiunta di due giocatori in prestito come Denis Zakaria e Joao ...Joao Felix ha parlato ad AS del suo passaggio in prestito dall’Atletico Madrid al Chelsea. PAROLE – «Non c’è opzione di riscatto, servirà trovare un accordo con l’Atlético. Sono qui da alcune ...