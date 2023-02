Jannik Sinner | “Peccato aver sfidato Sonego ai quarti Ora c’è Fils | molto potente | serve bene”

(Di venerdì 10 febbraio 2023)ha sconfitto Lorenzonell’intenso derby andato in scena al torneo ATP 250 di Montpellier. Il tennista altoatesino si è imposto in due set sul cemento francese e ha staccato il biglietto per la semifinale di domani, dove incrocerà il padrone di casa Arthur. Il nostro portacolori, al suo primo incontro dopo l’eliminazione agli ottavi di finale degli Australian Open, ha disputato un ottimo match ed è riuscito ade la meglio sul volitivo piemontese. L’azzurro ha chiuso i conti con il punteggio di 6-4, 6-2 in 1 ora e 36 minuti di gioco.ha così vinto la prima sfida contro, visto che non si erano mai incontrati precedentemente, e ha confermato la propria imbattibilità nei derby italiani. Il 21enne ha ...

affronterà Arthur Fils nella semifinale del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 , in programma dal 6 al 12 febbraio in Francia. L'altoatesino ha vinto e convinto nel derby di quarti ...sconfigge in due set Lorenzo Sonego e si qualifica per le semifinali del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor) . Nell'incontro valevole per i quarti di finale, in cui i due ...

ATP Montpellier 2023, perché Jannik Sinner ha vinto per forfait e chi affronterà al prossimo turno OA Sport

ATP Montpellier: forfait Fucsovics, Sinner ai quarti senza giocare. Marton: “Non posso più giocare con questo dolore” Ubitennis

Lorenzo Sonego - Jannik Sinner live: Tennis - ATP, Montpellier Eurosport IT

LIVE Sinner-Sonego 3-2, ATP Montpellier 2023 in DIRETTA: il classe 2001 è avanti di un break nel primo set OA Sport

Sinner-Sonego all'ATP Montpellier: dove vederla in tv e streaming Sky Sport

MONTPELLIER (Francia) - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Open Sud de France (Atp 250 con un montepremi da 562.815 euro), torneo che si sta disputando sul veloce indoor dell'omonima Arena di ...Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Sonego nell’intenso derby andato in scena al torneo ATP 250 di Montpellier. Il tennista altoatesino si è imposto in due set sul cemento francese e ha staccato il ...