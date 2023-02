«Jannacci vendeva pochi dischi Diceva sempre | “grande successo | ma non si monetizza un cazzo”»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il Venerdì di Repubblica intervista il figlio di Enzo, Paolo. A dieci anni dalla morte del cantautore, ne racconta vita e canzoni in un libro in uscita il 17 febbraio per Hoepli. Paolo ha collaborato con il padre Enzo negli ultimi vent’anni di vita. Racconta come è stato. «Bellissimo e difficilissimo, perché padre e musicista erano elementi inscindibili, e i comportamenti si intrecciavano. Ma la musica è stato il modo per superare i contrasti, per unirci. Perché ovviamente è arrivato prima il padre, e da buon figlio maschio nell’adolescenza ci ho avuto un rapporto orrendo. Poi siamo cambiati. Tutti e due, la musica ci ha fatto diventare più adulti, aiutato a costruire un rapporto di amicizia, che si è consolidato col lavoro di artista». Lei come interveniva sul lavoro di Enzo? «Di sottrazione, levando musica, accordi, rendendo più ...