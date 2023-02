Izi | chi è il cantante che duetta con Madame al Festival di Sanremo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Izi canterà insieme allasul palco dell’Ariston, aldi. Si potrà vedere la loro esibizione proprio questa sera, 10 febbraio 2023. Anche questa serata, come anche le altre, è molto attesa, anche perché in questa tutti coloro che si sfidano solo chiamati a cantare brani già noti, insieme ad altri cantanti. Si tratta infatti della serata delle cover e a quanto pare ci saranno tantissime persone che faranno il tifo per, ma che acclameranno anche Izi, che è un rapper italiano che nel corso degli anni si è esibito con tantissimi artisti anche molto famosi, nel panorama del rap italiano, come per esempio Fabri Fibra, ma non solo. Izi, chi è ilIzi è nato nel 1995 a Savigliano, ma a 17 anni ha deciso di andare via e di fuggire da casa. Ha ...