Italia | Somalia I perché di una relazione speciale

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Spesso si abusa delle parole ‘’ e ‘’: nel caso dinon c’è niente di più funzionale di quello che abbiamo scelto come titolo al nostro incontro, ‘’, per descrivere i rapporti tra Roma e Mogadiscio”. Il presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, ha inaugurato cosi l’evento organizzato alla Luiss con il presidente somalo Hassan Sheikh Mahmud, seduto insieme ai ministrini Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Antonio Tajani. Un incontro che, come quello ospitato poche settimane fa con il presidente del Niger, accompagna le varie attività con cui in questa fase corrente l’sta approfondendo le sue attività di proiezione nel Mediterraneo allargato. Ambito geopolitico di cui la ...