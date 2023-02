iPhone 15 | quando esce | caratteristiche e prezzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sono passati appena 5 mesi daApple ha messo sul mercato la versione 14 deglisia in versione base che in quella Pro e Max, che già si pensa alla versione numero 15. Ancora nessuna notizia certa è arrivata dal quartier generale di Cupertino, ma ci sono già le prime indiscrezioni suuscirà l’15 e soprattutto quali novità porterà in serbo per tutti gli amanti dei prodotti della mela morsicata. Vediamo le ultime notizie a riguardo.l’15? Dalle ultime notizie sembrerebbe proprio che il 2023 sarà l’anno dell’15 a meno che la Apple non decida di chiamare glidi prossima generazione «14S» o qualcosa di simile. Cosa alquanto improbabile viste le numerose indiscrezioni già in arrivo. ...