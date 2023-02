“Io e Daniele…” Martina lo confessa a Sarah Ora lo sanno tutti | gelo al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) GF Vip 7,Nasoni piange per Daniele Dal Moro. Se vi aspettavate delle dinamiche con l’ingresso degli ex nella Casa eccovi accontentati. Proprio negli ultimi giorni e come prevedibile Oriana Marzoli si è mostrata parecchio insofferente per l’ingresso dell’ex fidanzata del suo Daniele. Il rapporto con il modello e imprenditore è sempre travagliato, con lui che tentenna e non vuole lasciarsi andare. La modella venezuelana, invece, è convinta dei suoi sentimenti e non fa nulla per nasconderli. Forse per un eccesso disia Oriana Marzoli si è lasciata andare ad una frase che ha molto colpito il pubblico del GF Vip. Durante il terzo appuntamento con la GF Vip Radio a condurre sono state tra gli altri Antonella Fiordelisi eNasoni. Ebbene ad Oriana è sfuggita una frase che però è stata colta da molti: “Vorrei ...