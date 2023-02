Intervista a Cognetti | “Ora intervenga Mattarella | questa condanna sembra una vendetta”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lo scrittore, di fede anarchica, si dichiara "allibito" sia per la severità della pena che per le manifestazioni di piazza contro il 41 bis

"Cerchiamo una soluzione umana: se Nordio ha confermato il 41 bis per Cospito, intervenga chi sta più in alto, penso al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Paolo, lo scrittore autore di "Le Otto montagne", da anarchico si dichiara "allibito" sia per la severità della pena che per le manifestazioni di piazza contro il 41 bis. Abbonati per leggere ...Ecco cosa ha dettoin un'rilasciata nel 2017, subito dopo aver vinto il Premio Strega: "Per molti di noi il rapporto con la realtà è stato sempre mediato dai mezzi di ...

