Inter | weekend senza Prima Squadra? C’è il settore giovanile | 7 partite!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Per ildell’sarà un fine settimana intenso e ricco di partite. I nerazzurri hanno reso noto tutto il programma che vedrà impegnati i giovani nerazzurri a partire dallavera fino ad arrivare all’Under 15 femminile. IL PROGRAMMA COMPLETO ? Sarà unall’insegna delle tinte nerazzurre che si concluderà lunedì 13 alle 20:45 con ladi Inzaghi impegna contro la Sampdoria.del match dellaci sarà però spazio per ilnerazzurro. Sono 7 le formazioni giovanili che scenderanno in campo nel fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 febbraio.VERA – UNDER 19 Sabato 11 febbraio 2023 – Campionato, 18^ ...