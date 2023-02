Inter | per la prossima stagione suggestione Simeone

Obiettivo Champions Poi però c'è anche la vita che continua e una passioneil calcio che spira forte quanto il vento freddo che spazza il Corno d'Oro. L'allenatore Okan Buruk, ex, parla ...... ecco che potrebbe essere decisa la ripetizione dell'incontro visto che nel successivo comunicato del Giudice sportivo è stata ufficializzata soltanto una ammonizioneil calciatore ex. 'Mi ...

Asllani, il derby sblocca l'obbligo di riscatto: che piani ha l'Inter per il talento albanese La Gazzetta dello Sport

Skriniar, senti Marotta: "Per portare la fascia da capitano servono certi valori. Se non li hai... " La Gazzetta dello Sport

Mini Abbonamento per le sfide contro Juve, Hellas e Inter Spezia Calcio Sito Ufficiale

Mossa Inter, deciso il primo acquisto per il 23-24: “Scelta già comunicata al suo club” fcinter1908

Un turno che vale tanto, per la classifica e per il morale delle squadre, pronte a dare tutto nei 90’ che precedono la sosta per gli impegni delle Nazionali >> QUI. La 17ª giornata, la ...Inzaghi lo ha utilizzato per 'coprire' l’assenza di Brozovic a centrocampo, ora può tornare utile nel pacchetto punte al posto di Correa ...