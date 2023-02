Inter | per il dopo Skriniar si guarda in Francia

Condizione atletica Sto meglio , non ho giocato titolaretanto tempo, ma mi sono sempre ... Match con la Juve I bianconeri sono la più grande squadra d'Italia insieme all'. Ma noi possiamo ...Commentaprimo La Roma in prima fila,e Milan sempre informate e, negli ultimi mesi, anche la Juventus . Alla corsa che porta a Davide Frattesi si aggiungono via via concorrenti sempre nuovi, squadre ...

Skriniar, senti Marotta: "Per portare la fascia da capitano servono certi valori. Se non li hai... " La Gazzetta dello Sport

Asllani, il derby sblocca l'obbligo di riscatto: che piani ha l'Inter per il talento albanese La Gazzetta dello Sport

Maledizione Correa: e il Tucu può perdere l'ultimo treno Inter La Gazzetta dello Sport

Arbitri Serie A: per l'Inter c'è Maresca, ecco l'arbitro di Juve-Fiorentina e tutte le altre designazioni Calciomercato.com

Marotta su Skriniar: "Per la fascia da capitano serve amore verso il club" Sky Sport

proprio per sedersi sulla panchina della Selecao. Ancelotti però ha smentito queste voci in conferenza stampa: «La mia situazione è molto chiara, ho un contratto fino al 2024». Ecco i precedenti del ...La Roma in prima fila, Inter e Milan sempre informate e ... la Roma ha provato a rimettere in piedi un'operazione lampo per Frattesi. Tutto reso vano dalla mancata partenza, destinazione Premier ...