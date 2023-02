Inter | il nuovo difensore potrebbe arrivare dalla Lazio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La vittoria dell’nel derby ha consolidato il 2°posto. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta pianificando colpi in entrata, sopratutto in difesa, dopo la brutta perdita “a zero” di Milan Skriniar. Il tutto si svolgerà con le ristrettezze economiche che condiziona l’da circa 1 anno e mezzo. I profili individuati da Marotta e D’Ausilio L'articolo

RASSICURAZIONI - L', rimasta scottata dal caso Skriniar , ha intenzione di non sbagliare le prossime mosse in ottica rinnovi. E in questo senso, le parole di Bastoni rassicurano i tifosi e la ...A partire dalla trasferta inglese Stefano Braghin sarà ilcapodelegazione della Nazionale ... Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Elisa Polli ()...

Inter, Calhanoglu: nuovo idolo dei tifosi nerazzurri e punto fermo di Inzaghi Sky Sport

Inter, il nuovo main sponsor arriva dal Medio Oriente: sarà un marchio del mondo del turismo La Gazzetta dello Sport

GdS – Main sponsor Inter, trattativa avanzata tra Emirati ed Arabia: i dettagli fcinter1908

Inter, nuovo sponsor arabo Marco Barzaghi: “Dalle verifiche che abbiamo fatto…” fcinter1908

Nuovo stadio, Milan pronto: Sesto in pole, idea Rozzano. E attende l'Inter... La Gazzetta dello Sport

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...