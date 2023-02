Inter | i rimpianti superano le gioie Inzaghi ha già fatto peggio dell'anno scorso | cosa lo salverà?

Il Milan vuole mettersi alle spalle il derby perso domenica scorsa contro l'e vuole tornare a vincere. Domani sera a San Siro ci sarà il Torino ad attendere i rossoneri. ... Non abbiamo......Non ci sonoe non li ha nemmeno lui. La sua garanzia è troppo limitata', ha detto Stefano . Che ha poi parlato anche di Rafael Leao , in panchina con Sassuolo (29 gennaio) e(5 ...

Inter, i rimpianti superano le gioie. Inzaghi ha già fatto peggio dell ... Calciomercato.com

Cerruti: “Inter, rimpianti superano le gioie. Un’altra Coppa Italia non basterebbe” fcinter1908

Sorrisi e rimpianti: questa Inter sarebbe da scudetto. Ma il Napoli è davvero troppo lontano TUTTO mercato WEB

Serie A i rimpianti dell'Inter News-Sports

Blog: Inter, dominio e rimpianti: le pagelle - Articolo di Indaco32 vivoperlei.calciomercato.com

I nerazzurri, nonostante i successi nei derby, contro il Napoli e la Supercoppa Italiana, non possono essere pienamente soddisfatti ...Serie A i rimpianti dell’Inter. A leggere i commenti sui vari quotidiani sportivi, in questi giorni seguenti al Derby di Milano, molti cronisti si sono trovat ...