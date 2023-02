Inter | Acerbi | «Nella vita bisogna sempre avere una sfida Scudetto e Champions? Vi dico tutto»

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Francesco, difensore dell’, ha parlato della stagione a La Gazzetta dello Sport nel giorno dei suoi 35 anni Francesco, difensore dell’, ha parlato della stagione a La Gazzetta dello Sport nel giorno dei suoi 35 anni. Le sue dichiarazioni: «una. A me è serprima con mio padre e poi con la malattia. Ora laè soltanto con me stesso perché è quella che ti fal’ambizione per migliorare.sofferenzacombattere e loa tutti i compagni.? Abbiamo ancora il 5% di possibilità e non dirò mai che non potremo ...

Nel 2023 - 24 sarà all': "Non lo so, è la verità. Vorrei restare, qui sto bene. Anzi, una cosala so per certa: non arriverò un'altra volta ad agosto senza conoscere il mio futuro. A ......il terzo posto con 40 punti (8 in più della scorsa stagione) e cerca il sorpasso sull', ... De Vrij ein due hanno segnato cinque reti a testa in carriera contro i blucerchiati. Ci si ...

Il Napoli primeggia in campionato con un vantaggio di 13 punti dall’Inter e procede spedito il suo cammino verso il coronamento del sogno scudetto. Pensare al Napoli campione d’Italia, infatti, non è ...Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesco Acerbi è stato intervistato ad Appiano Gentile da La Gazzetta dello sport, rivivendo i momenti più importanti della sua carriera ...