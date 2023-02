Inter | Acerbi | La vita è una sfida Futuro? Qui sto bene | voglio restare

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ... è un'altra quella sulla quale vuole focalizzarsi il difensore dell'parlando alla Gazzetta in un'vista realizzata nel giorno del suo 35 compleanno. L'occasione giusta per fare tra le altre ...

L'assalto alla capolista Oltre a quella con se stesso, però, sul campo la sfida diora è quella di tutta l', che non vuole mollare il pur molto complicato sogno scudetto: 'Secondo me ...In un'intervista alla gazzetta dello Sport il difensore dell'Francescoha parlato anche del Napoli. 'Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci. Loro ...

Acerbi ci crede: "Dal tumore all'Inter, ecco tutte le mie sfide. E ora la Champions" La Gazzetta dello Sport

Inter, Acerbi: "Il Napoli è una macchina da guerra, ma per lo scudetto non è finita!" Tutto Napoli

Inter, Acerbi: "Per lo scudetto resta il 5% di chance, in Champions possiamo essere la sorpresa" - Sportmediaset Sport Mediaset

Acerbi: 'Dai tumori all'Inter, ora la Champions'. Avvisi sul futuro e sull'erede di Skriniar Calciomercato.com

Acerbi: “Inter, voglio restare. In Champions possiamo sorprendere. Skriniar Conta l’impegno” fcinter1908

L'Inter, nonostante i 6 K.O in campionato, è al secondo posto, dietro al Napoli dei record, e tra i suoi giocatori c'è chi crede ancora ...L’Inter si Simone Inzaghi si gode ancora l’ultima vittoria ... in vista della prossima campagna acquisti. La permanenza di Acerbi è possibile anche se non scontata, il difensore ha convinto ...