Inter | Acerbi | “In Champions possiamo essere la sorpresa”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “League? Se stiamo bene tutti,noi la”. Ne è sicuro Francesco, difensore dell’venuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Il girone ci ha dato fiducia – spiega il difensore centrale, in prestito dalla Lazio -. il Porto è forte e fisico, mabatterlo. E poi, una volta ai quarti, tutto può succedere: dipende da forma, morale, fortuna. E noi ci arriviamo con Lukaku e Brozo in più“. E sul futuro: “Non lo so, è la verità. Vorrei restare, qui sto bene. Anzi, una cosa la so per certa: non arriverò un’altra volta ad agosto senza conoscere il mio futuro. A luglio voglio sapere dove giocherò. Spero si trovi una soluzione al più presto per il mio riscatto: ho 35 anni, ma sto benissimo fisicamente ...

Commenta per primo Intervista alla Gazzetta dello Sport per Francesco. L'ex Lazio - oggi all'e in attesa di conoscere il suo futuro, con un riscatto ancora da discutere tra nerazzurri e biancocelesti - ha dichiarato senza timori che secondo lui, se fosse ...Francesco, difensore dell', ha parlato della stagione a La Gazzetta dello Sport nel giorno dei suoi 35 anni Francesco, difensore dell', ha parlato della stagione a La Gazzetta dello ...

Acerbi ci crede: "Dal tumore all'Inter, ecco tutte le mie sfide. E ora la Champions" La Gazzetta dello Sport

Inter, Acerbi: "Il Napoli è una macchina da guerra, ma per lo scudetto non è finita!" Tutto Napoli

Acerbi: “Inter, voglio restare. In Champions possiamo sorprendere. Skriniar Conta l’impegno” fcinter1908

Acerbi: 'Dai tumori all'Inter, ora la Champions'. Avvisi sul futuro e sull'erede di Skriniar Calciomercato.com

Inter, Acerbi alla Gazzetta: "In Champions possiamo sorprendere. Futuro Vorrei restare" TUTTO mercato WEB

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Francesco Acerbi, difensore della Lazio in prestito all'Inter, parla a La Gazzetta dello Sport: "Vorrei restare qui, mi trovo bene. Di sicuro non arriverò, come l'ultima stagione, ad agosto senza una ...