Inter | Acerbi | Il Napoli è una macchina da guerra | ma noi' '

(Di venerdì 10 febbraio 2023): "Ilè unada, ma noi ci siamo e abbiamo ancora il 5% di possibilità di vincere lo Scudetto" Francesco, difensore dell', ha rilasciato un'vista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: Perché lei, prima della partita con il, aveva detto che vincendo avreste potuto riaprire lo scudetto. E invece... "E invece c’è stato il pari con il Monza, che per una squadra come l’non deve accadere. -afferma- Ilè unada, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci. Loro dovrebbero rallentare, ma noi ...

sullo Scudetto - In un'intervista rilasciata ai microfoni de ' La Gazzetta Dello Sport ', il difensore dell'Francescoha voluto parlare della lotta Scudetto che a detta sua, nonostante lo strapotere del Napoli , sarebbe è tutt'altro che conclusa.sullo Scudetto - Queste le sue parole: "...Commenta per primo Francescosi vede in panchina. Il difensore dell', 35 anni oggi, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'In futuro vorrei fare l'allenatore. Ma oggi pare quasi una moda, il ...

Acerbi ci crede: "Dal tumore all'Inter, ecco tutte le mie sfide. E ora la Champions" La Gazzetta dello Sport

Inter, Acerbi: "Il Napoli è una macchina da guerra, ma per lo scudetto non è finita!" Tutto Napoli

Inter, Acerbi: "Per lo scudetto resta il 5% di chance, in Champions possiamo essere la sorpresa" - Sportmediaset Sport Mediaset

Acerbi: 'Dai tumori all'Inter, ora la Champions'. Avvisi sul futuro e sull'erede di Skriniar Calciomercato.com

Acerbi: “Inter, voglio restare. In Champions possiamo sorprendere. Skriniar Conta l’impegno” fcinter1908

L’Inter si Simone Inzaghi si gode ancora l’ultima vittoria ... in vista della prossima campagna acquisti. La permanenza di Acerbi è possibile anche se non scontata, il difensore ha convinto ...In un’intervista alla gazzetta dello Sport il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha parlato anche del Napoli. “Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbi ...