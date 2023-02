(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il bilancio del terremoto in Turchia e Siria sale a più di 21.700 vittime, il Sudafrica proclama lo stato di calamità nazionale per la crisi energetica, il Nicaragua scarcera ed espelle più di duecento prigionieri politici. Leggi

... come se i boomer alle redini avessero davvero scoperto l'esistenza di un network2023, a ... Incuriosiscela presenza di Edoardo Bennato, alle prese con il proprio repertorio di scorta a Leo ...... come non ha ripreso neanche a twittare, nonostante sia stato riammessosuo social preferito ..., Trump continua ad usare Truth Social, il social media che lui stesso ha fondato in reazione ...

Intanto nel mondo Internazionale

Francesco: basta con l'odio, nel dolore uniamoci e aiutiamo Turchia ... Vatican News - Italiano

La squadra si prepara al derby Intanto a Fermo comanda la neve il Resto del Carlino

Rinaldini, classi al freddo: proteste Intanto riaprono le "De Amicis" il Resto del Carlino

Coltwine di Casei, che rincorsa nel Premio Gadames! Intanto ... Ippodromi Snai

Almeno 18.342 persone sono morte in Turchia e 3.377 in Siria. Intanto, il 9 febbraio un primo convoglio di aiuti delle Nazioni Unite è arrivato nelle zone controllate dai ribelli nel nordovest della ...La squadra belga ha già ricevuto due R8 LMS e attende la terza, ma intanto ha già annunciato che farà l'intera stagione della serie SRO, con equipaggi PRO e Silver in via di definizione.