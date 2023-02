(Di venerdì 10 febbraio 2023) A metà novembre dello scorso anno la popolazione mondiale ha toccato quota 8 miliardi, e le stime suggeriscono che un altro miliardo di persone si aggiungerà al totale entro il 2050. Volendo mantenere lo stesso regime alimentare sul quale il pianeta si fonda attualmente, da qui a 25 anni la produzione globale didovrà raddoppiare per nutrire la popolazione in crescita, e – secondo quanto osserva l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) – anche la produzione di mangimi e le colture dovranno aumentare per sostenere il bestiame e soddisfare i nostri appetiti, occupando inevitabilmente più spazio terrestre e utilizzando più acqua, due beni preziosi e in costante diminuzione. Rendere disponibile maggiori quantità di cibo, che soprattutto nei Paesi maggiormente sviluppati subisce diversi processi di elaborazione prima di arrivare ...

Tra le cause naturali che favoriscono la formazione di schiume ci sono le piante acquatiche e lema anche la caduta delle foglie o la presenza di, zooplancton e uova di pesci possono ...Proprio glipotrebbero giocare un ruolo fondamentale per combattere tali sensazioni: in uno ... Non basteranno uova, semi eper ricreare quel mondo che nel tempo la nostra specie ha ...

Insetti, alghe, carne artificiale: cambiare dieta può salvare l’ambiente TPI

Non serve mangiare insetti: il vero cibo salva-pianeta sono le alghe MeteoWeb

Grilli e alghe, siete pronti per i nuovi cibi I test da fare | MaremmaOggi

Insetti nel piatto, sì o no Parla il mondo della ristorazione Italia a Tavola

Le misteriose “pizze” di schiuma che galleggiano nei torrenti ... il Dolomiti

Dalla carne artificiale coltivata in laboratorio agli insetti commestibili, passando per le alghe e una transizione più convinta verso cibi di origine vegetale a fronte di sensibili cambiamenti nella ...Per nutrire in modo sostenibile la crescente popolazione mondiale, la start-up incentrata sugli insetti NutriFly punta su un allevamento di ...