(Di venerdì 10 febbraio 2023)) dalo, inaugurato alle 10:30, presso Palazzo Torino, (in Piazza Vittorio Emanuele III), dopo la firma della convenzione quadro tra l’amministrazione comunale die l’Istituto nazionale di previdenza sociale. Losarà operativo il martedì dalle ore 15 alle ore 18 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Per il sindaco Salvatore Di Sarno “è particolarmente importante per la cittadinanza la fruizione dei servizi erogati dall’attraverso lodedicato ai cittadini del Comune di, una realtà che conta ben 35.000 abitanti”, si legge in una nota. L'articolo ...

... è stato lo stesso presidente dell', Pasquale Tridico, partecipando alla riunione del 19 gennaio . Tridico ha sottolineato che seci sono circa 1,4 lavoratori per pensionato, già nel 2029 si ...... partendo da studi come quello presentato. Prendiamo il lavoro dell'Associazione Slaves No ... a fronte di un numero di colf e badanti registrate all'di 920.000, si stima che il totale delle ...

Inps, da oggi Somma Vesuviana (Napoli) avrà il suo sportello ... Il Denaro

Pensioni: corre la spesa, conti Inps in rosso. Tutte le incognite sulla riforma Il Sole 24 ORE

Pensioni, la strada per la riforma è ancora in salita QuiFinanza

Riforma pensioni 2024: rinvio per il nodo Opzione Donna Fiscoetasse

Reddito di Cittadinanza, INPS condannato alla restituzione anche ... BrindisiOggi

L’Inps, a causa del peggioramento del quadro economico, sta prevedendo un esercizio 2023 in rosso, con una perdita di quasi 10 miliardi di euro. Queste cifre evidenziano la necessità di trovare ...Pensione anticipata (ex di anzianità), quali requisiti nel 2023 Di seguito una guida aggiornata con i chiarimenti per contributivi puri e precoci.