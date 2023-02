Inghilterra-Italia oggi | Sei Nazioni rugby U20 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Secondo fine settimana del Guinness SeiUnder 20 in arrivo e questa sera l’scende in campo in trasferta a Gloucester contro i pari età dell’. Britannici reduci dalla vittoria di misura sulla Scozia, mentre l’ha rischiato il colpaccio contro la Francia, cedendo di un solo punto. Buona prestazione degli azzurri, traditi dall’inesperienza e un paio di calci non andati a segno, ma che fanno ben sperare per il prosieguo del torneo, a iniziare da domani. Per questo Massimo Brunello ha praticamente confermato il XV titolare, con il solo Nicola Bozzo che scivola in panchina, con Mey spostato a centro e l’ingresso dal primo minuto a estremo di Bruniera. Perlazione televisiva prevede il fischio d’inizio venerdì 10 ...