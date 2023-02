Infortunio Neuer | decisione a sorpresa del Bayern Monaco | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tra meno di una settimana ildovrà affrontare una delle rivali più temibili per la corsa alla Champions League, il Psg, e dovrà farlo senza il capitano Manuel, che sarà ai box fino al termine della stagione infortunatosi sugli sci dopo il Mondiale durante il periodo di vacanza. A causa di ciò, nelle settimane scorse, in Baviera si è parlato di un forte litigio tra il numero 1 della nazionale tedesca e Julian Nagelsmann, anche se pare sia tutto rientrato. La società, però, non è rimasta a guardare e sul mercato ha optato per l’acquisto del miglior portiere della Bundesliga disponibile, Yann Sommer, che veniva da tantissime ottime stagioni al Borussia Moenchegladbach. FCMunich head coach Julian Nagelsmann . (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty ...