Industria | Istat | a dicembre produzione +1 | 6% mese | +0 | 1% anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – A2022 l’indice destagionalizzato dellale aumenta dell’1,6% rispetto a novembre, mentre l’indice complessivo aumenta in termini tendenziali dello 0,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 22 di2021). Lo rileva l’precisando che l’indice mensile mostra aumenti congiunturali in tutti i raggruppamenti principali di industrie: variazioni positive caratterizzano, infatti, i beni strumentali (+3,1%), l’energia (+2,6%), i beni di consumo (+1,6%) e, in misura inferiore, i beni intermedi (+0,8%). Si registrano inoltre incrementi tendenziali per i beni strumentali (+9,9%) e per i beni di consumo (+0,8%); mentre si evidenziano una diminuzione per i beni intermedi (-3,1%) e l’energia (-12,4%). Nella media del quarto trimestre il ...