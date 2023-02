Indipendenza tecnologica Usa e Ue si sganceranno dalla Cina

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Gli Stati Uniti devono recuperare rapidamente terreno se vogliono garantire l’affidabilità della loro catena di approvvigionamento e la loroda concorrenti come la. È questo in sintesi il messaggio trasmesso da Amos Hochstein, lo special presidential coordinator della Casa Bianca, che ha l’incarico di consigliare il presidente in materia di infrastrutture globali, clima e sicurezza energetica. Hochstein, un funzionario che ha un ruolo centrale nella presidenza di Joe Biden, ha espresso le sue inquietudini durante una intervista condotta questa settimana da Hadley Gamble, top news anchor della Cnbc. “Si tratta di una preoccupazione importante per gli Stati Uniti e credo anche per il resto del mondo. Poiché stiamo entrando in un sistema energetico più pulito, più verde, completamente nuovo, dobbiamo assicurarci di avere una catena di ...