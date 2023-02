Indignarsi per i monologhi di Sanremo vuol dire non aver capito Sanremo

(Di venerdì 10 febbraio 2023)è un gioco linguistico. Si tratta infatti di una gara canora, il cui contenuto e senso dipendono interamente dal contesto, non hanno valore di per sé: nessuno prenderebbe alla lettera il testo di una canzone, nessuno si farebbe davvero mandare dalla mamma a prendere il latte perché gliel’ha detto Gianni Morandi, né si aspetta di trovare il proprio nome su un cartellone che fa della pubblicità perché gliel’hanno assicurato Amedeo Minghi e Mietta (du du da da da). Le canzoni in gara asono di due tipi: alcune vengono eseguite con musica di sottofondo, e su quelle si vota, altre vengono eseguite sotto forma di, e su quelle si dibatte. In entrambi i casi, il testo segue determinati canoni ed è finalizzato a ingenerare una reazione emotiva nel pubblico, allo scopo di ...

Come il votoscegliere fra Elodie e Giorgia e Blanco, tantodire, così la discussione attorno ai contenuti di Paola Egonu o Chiara Ferragni o Roberto Benigni è poco più di un passatempo ...... abbi le palle, o forse in televisione dirlo non conviene visto che i primi aquando si usano questi termini siete voi accusare un ragazzo di bullismocosa VERGOGNA. #incorvassi #...

Il Festival è un gioco linguistico e questo vale tanto per le canzoni quanto per gli interventi di cui poi si dibatte: prendere quelle parole alla lettera non ha senso ...