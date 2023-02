Indagine Ema sui farmaci per raffreddore e influenza Quali sono i rischi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Allarmeper. L'Ema ha avviato un'per verificare possibiliper la salute legati all'utilizzo di alcune tipologie di medicinali contenenti pseudoefedrina. Il comitato per la sicurezza dell'EMA (PRAC) ha avviato una revisione dei medicinali contenenti pseudoefedrina a seguito del possibileo di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES) e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile (RCVS), condizioni che colpiscono i vasi sanguigni nel cervello. La pseudoefedrina viene assunta per via orale e viene utilizzata da sola o in combinazione con altri medicinali per trattare la congestione nasale (naso chiuso) derivante dao allergia. PRES e RCVS ...

...sotto attenta revisione in un'avviata dal Comitato di farmacovigilanza Prac dell'ente regolatorio Ue per timori relativi ai rischi associati all'assunzione del principio attivo.avvia ...Le motivazioni A motivare la revisione dei farmaci a base di pseudoefedrina - dettaglia l'- è ... L'I medicinali contenenti pseudoefedrina - ricorda l'agenzia - presentano un rischio noto ...

Indagine Ema, farmaci per il raffreddore con pseudoefedrina a «rischio ictus e infarto». Ecco quali sono ilmessaggero.it

Ema indaga su farmaci per raffreddore, possibili rischi - Salute ... Agenzia ANSA

Farmaci per il raffreddore, l’Ema indaga sulla pseudoefedrina: “Possibili gravi rischi per la salut... Il Riformista

Farmaci per raffreddore e influenza, indagine Ema sui rischi per la salute Il Tempo

Piano d'azione per la pediatria dell'Ema: le aree di miglioramento a ... AboutPharma

Allarme farmaci per raffreddore e influenza. L'Ema ha avviato un'indagine per verificare possibili rischi per la salute legati all'utilizzo di alcune tipologie di medicinali contenenti pseudoefedrina.E’ allarme, un tutta l’Unione europea, per una serie di medicinali contenenti pseudoefedrina . Il principio attivo, somministrato per via orale ...