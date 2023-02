Le motivazioni A motivare la revisione dei farmaci a base di pseudoefedrina - dettaglia l'- è ... L'I medicinali contenenti pseudoefedrina - ricorda l'agenzia - presentano un rischio noto ...A motivare la revisione dei farmaci a base di pseudoefedrina - dettaglia l'- è il possibile ... L'dell'Agenzia europea del Farmaco I sintomi comuni associati a Pres e Rcvs comprendono mal ...

Indagine Ema, farmaci per il raffreddore con pseudoefedrina a «rischio ictus e infarto». Ecco quali sono ilmessaggero.it

Ema indaga su farmaci per raffreddore, possibili rischi - Salute ... Agenzia ANSA

Raffreddore, l'Ema indaga su farmaci per combatterlo: possibili rischi TGCOM

Indagine Ema, farmaci per il raffreddore con pseudoefedrina a «rischio ictus e infarto». Ecco quali sono ilmessaggero.it

Piano d'azione per la pediatria dell'Ema: le aree di miglioramento a ... AboutPharma

Farmaci per l'influenza e il raffreddore con pseudoefedrina a «rischio effetti ischemici». L'Agenzia europea del farmaco Ema annuncia l'avvio di una revisione ...I farmaci per il raffreddore sono sotto sorveglianza dell'Ema: l'Agenzia europea per i medicinali ha infatti avviato un'indagine su alcuni medicinali contenenti pseudoefedrina. Il sospetto è che il ...