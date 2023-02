Incidente mortale a Santi Cosma e Damiano | schianto con l’auto | perde la vita a 33 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tragedia stamattina sulla Porto Galeo, nel territorio dia pochi metri dal confine con il Comune di Minturno. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto con a bordo una 33enne è finita fuori strada. Un impatto terribile per la donna che non ha avuto scampo. L’sulla Porto Galeo Erano da poco passate le 7 di stamattina, 10 febbraio, quando una 33enne di Minturno che viaggiava a bordo della sua macchina sulla Porto Galeo, dain direzione Minturno, quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono accorsi Carabinieri della compagnia di Formia insieme ai sanitari del 118 e questi ultimi ...