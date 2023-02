Incidente di percorso per Lorella Cuccarini durante le prove per Sanremo | “Ha fatto un volo a faccia avanti mentre ballava su tacchi vertiginosi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Per la serata delle cover il cantante in gara Olly ha deciso di portare La notte vola. E quale migliore “spalla” poteva scegliere se non? Sembra tutto perfetto (e lo è). Ma non è andata cosìledella coreografia. Che è successo?è caduta sul palco. L’insegnante di Amici, secondo Adnkronos, stava provando la coreografia e la canzone insieme ad Olly sul palco dell’Ariston. Insieme a lei anche due volti noti del programma della De Filippi, Alessandro Cavallo ed Elena D’Amario. Tra un passo di danza ed un altro, però,ha“unsu”. “Da grande ...