Incendio in un' abitazione | 83enne muore tra le fiamme ad Alatri 

Un'anziana di 85 anni di Manfredonia (Foggia), è morta in unche si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno della suache si trova in via San Francesco. A quanto si apprende il rogo sarebbe partito da una stufa utilizzata dalla ...Anche Anfurro di Angolo Terme è stato teatro, giovedì, dell'di una, ma in questo caso nel pomeriggio. E fortunatamente anche qui si sono registrati danni materiali seri ma nessun ferito nelle due famiglie residenti. Le fiamme sono ...

Grosso incendio in una casa: cos'è successo stanotte TrentoToday

Incendio distrugge il tetto di una palazzina: tre famiglie non hanno più una casa Fanpage.it

Incendio a Santa Teresa di Spoltore, casa distrutta dalle fiamme e inagibile IlPescara

In fiamme nella notte il sottotetto di un'abitazione a Ciardes, in Val Venosta l'Adige

Finanziamento: finanziamo fino al 100% con tassi agevolati, rateizzazione personalizzata e assicurazione FURTO / INCENDIO / KASKO / VITA inclusi ... Prendiamo un appuntamento e comodamente da casa tua ...Un’anziana di 85 anni di Manfredonia (Foggia), è morta in un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri all’interno della sua abitazione che si trova in via San Francesco. A quanto si app ...