(Di venerdì 10 febbraio 2023) Non è statocompletamente ilche si è sviluppato ieri nelCoati di Arbizzano, causando il ferimento grave di un dipendente che ha cercando di salvarsi gettandosi da un'...

Non è stato ancora spento completamente il rogo che si è sviluppato ieri nelCoati di Arbizzano, causando il ferimento grave di un dipendente che ha cercando di salvarsi gettandosi da un'altezza di 8 metri. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. ...Aggiornamento ore 9.30 Sono ancora in corso, da parte dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento dell'divampato ieri pomeriggio intorno alle 15 alCoati nella zona industriale di Arbizzano. L'aria è impregnata di un odore acre, densa di fumo, irrespirabile . A terra si è ...

Vasto incendio devasta salumificio nel veronese Agenzia ANSA

Incendio devasta salumificio nel veronese, uomo si getta da finestra: è grave Sky Tg24

Salumificio in fiamme: aria irrespirabile in Valpolicella. Pompieri ancora al lavoro per spegnere l'incendio L'Arena

Incendio ad Arbizzano, il Comune di Negrar: «Analisi dell’aria riportano valori entro i limiti di sicurezza per la salute» VeronaSera

Incendio in salumificio: rogo non ancora spento - Cronaca Agenzia ANSA

Aria ancora irrespirabile: Arbizzano questa mattina si è svegliata con ancora negli occhi le immagini del terribile rogo al salumificio Coati ...(ANSA) - VERONA, 10 FEB - Non è stato ancora spento completamente il rogo che si è sviluppato ieri nel salumificio Coati di Arbizzano, causando il ferimento grave di un dipendente che ha cercando di ...