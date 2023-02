Incendio in casa | donna muore | le fiamme da una stufetta elettrica

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un' anzianadi 85 anni di Manfredonia (Foggia), è morta in unche si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno della sua abitazione che si trova in via San Francesco. A quanto ...

...In pochi attimi le fiamme hanno avvolto gli abiti della vittima che viveva sola in. Sono stati alcuni vicini ad allertare i vigili del fuoco che con non poca fatica hanno domato l'e ...Di Marco Spartà 10 febbraio 2023all'interno della sua: anziana perde la vita Una donna di 86 anni è morta in un devastantedivampato all'interno della sua abitazione . È ...

Incendio devasta il tetto di una palazzina, tre famiglie fuori casa Giornale di Brescia

Incendio in casa di un anziano, crolla parte del tetto IlPiacenza

Grosso incendio in una casa: cos'è successo stanotte TrentoToday

Devastante incendio, paura nella notte: tre famiglie senza casa BresciaToday

Un' anziana donna di 85 anni di Manfredonia (Foggia), è morta in un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri all'interno della sua abitazione che si trova in ...Diversi interventi dei vigili del fuoco di Parma ieri sera. Oltre all'incendio di Fornovo, gli uomini del 115 sono intervenuti alle 20 in via Traversetolo per un incendio in un garage. Altro incendio ...