Incastrati 2 | il trailer ufficiale della serie Netflix di Ficarra e Picone

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 febbraio 2023)2 si svela neldi. La crime comedy creata dai due comici italiani tornerà con una seconda stagione e la data di uscita è prevista per il 2 marzo prossimo sul colosso del video on demand. La prima stagione dello show ha raccontato una vicenda criminosa in stile commedia degli equivoci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@it) Al centro dici sono due semplici tecnici che riparano elettrodomestici e che sono anche amici e cognati. Un bel giorno rimangono loro malgrado coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del ...