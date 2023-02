In vista dell' 8 marzo la principessa si è trasformata in artista | contribuendo a realizzare un' opera d' arte collettiva nel Principato

Leggi su amica

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Charlene di Monaco e il principe Alberto hanno dato un contributo artistico per sostenere le donne. In’8hanno realizzato due disegni con la vernice spray, guidati dall’Mr.OneTeas – nella foto con Céline Cottalorda, Delegata Interministeriale per i dirittie donne – sul tema del rapporto tra donne e sport (foto: Palais Princier) L’abbiamoallo stadio, a inaugurare negozi, a gareggiare in barca. Con la bomboletta spray in mano, però, mai. E, invece, Charlene di Monaco questa volta ha sorpreso tutti tirando fuori il suo lato diper un progetto benefico a favoree donne. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU CHARLENE DI MONACO ...