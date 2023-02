Imu | in quali casi paghi la tassa anche se è prima casa

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 febbraio 2023) L’Imu è un’imposta da pagare sulle case di proprietà. In molti si domandanosiano gli immobili che non pagano l’Imu nel nostro Paese. Scopriamolo insieme Se hai un immobile di cui sei proprietario/a, devi pagare l’Imu. Da 12 anni a questa parte, questa imposta è una realtà. E tutti gli anni ci si chiedesiano iin cui si debba pagare talesiano invece iin cui non si deve effettuare alcun pagamento. imu, le regole-ilovetrading.itVediamolo insieme. Se non vuoi pagare questa imposta, lain cui abiti deve essere quella principale, la cosiddetta “”. Questo vuol dire che in quella abitazione devi risiedere ed essere domiciliato, il che significa che devi abitare in quella ...