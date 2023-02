Imprese | con Digital Twin maggiore produttività e meno emissioni

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Realizzare modellii di sistemi reali, riprodurne le caratteristiche esatte per ottimizzarne i processi, ridurne gli sprechi, aumentarne la: non sono prospettive di lungo corso ma applicazioni concrete che già oggi trovano larga diffusione nei settori industriali italiani, con potenzialità ancora in buona parte inesplorate. È la stima dello studio ‘s for theTransitions’ realizzato da Atos Italia e The European House – Ambrosetti per quantificare quale sarà l’impatto dei, i gemellii, negli scenari economici e sociali dell’Italia di oggi e di domani. Una frontiera, quella delle copie interattive e predittive di oggetti e sistemi complessi, affascinante e di grande valore ...