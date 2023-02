Imprenditore denunciato a Bagnoli Irpino | non rispettata sicurezza

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023)sui luoghi di lavoro:. Non avrebbe assicurato in cantiere la viabilità indelle persone. Violazioni in materia disul lavoro: questo è emerso da un controllo dei Carabinieri in un cantiere edile di. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Prosegue così l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantiree rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro. Nello specifico, a seguito dell’accertamento ...