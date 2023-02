Impact 09 02 2023 L’ultima di Matt Cardona?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Continua la strada verso No Surrender. Settimana scorsa i Design hanno sconfitto Josh Alexander, Rich Swann, Frankie Kazarian e Yuya Uemura. Stasera invece ci sarà un debutto tra le Knockouts e un match titolato. Immergiamoci nella puntata! Brian Myers sconfigge Dirty Dango (2,5 / 5) BACKSTAGE: Gisele Shaw sta disturbando alla mensa chiunque finché non arriva Deonna Purrazzo che le lancia della zuppa addosso. Appare Santino Marella che sancisce un match tra loro due per No Surrender. Mickie James e Tommy Dreamer sconfiggono The Good Hands (2 / 5) Dopo il match arrivano Bully Ray e Masha Slamovich che attaccano i vincitori. Jordynne Grace sconfigge Steph De Lander (2,5 / 5) Death Dollz sconfiggono Killer Kelly e Taylor Wilde (2,5 / 5) Dopo il match appare ...