IlNotiziario al Festival di Sanremo | Egonu | le sorprese di questa sera | la classifica

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 10 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La 73esima edizione deldella canzone italiana da, raccontata in presa diretta da IlNotiziario attraverso il dietro le quinte e ciò che accade sopra e attorno al palco del teatro Ariston. Tutto pronto per quartata deldi, che nell’appuntamento di venerdì 10 febbraio vedrà un grande spettacolo: uno show che metterà in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.