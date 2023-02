Il viburno che veste in loden

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Sono appena trascorsi i giorni della merla, giornate terse, soleggiate e con temperature, a Milano e dintorni, sotto lo zero solo di qualche grado. Giornate come queste sono finalmente il momento per passeggiare all’aria aperta e godere di un tiepido sole senza il rischio di imbattersi in pioggia ed umidità. Di certo, in molti non avranno esitato ad uscire per fare una piacevole passeggiata, magari in giardino, appena visti i luminosi raggi di sole penetrare dalla finestra. Fiori in inverno: dall’elleboro al cavolo ornamentale ...