Come nella vita, così in politica, capita spesso di accorgersi che i problemi del presente abbiano origine nei fatti passati. Facciamo, dunque, un balzo all'indietro di un anno abbondante. Quando, nel ...... la multa viene comunicata alproprietario dell'auto dopo aver effettuato il passaggio di ... Per quanto riguarda, in particolare, ildi forma , è possibile contestare una multa stradale se ...

Il vecchio vizio meloniano di non digerire la Francia L'HuffPost

Ostia, Il Municipio vuole riaprire l’ex Ufficio tecnico e sistemare un vecchio teatro Canale Dieci

Quella frase di Mourinho e il vecchio vizio di considerare i giovani solo nelle emergenze La Gazzetta dello Sport

Direttiva Ue green, il vizio della sinistra di toccare la casa degli italiani ilGiornale.it

Precari, “mance”, incentivi: ecco la solita Finanziaria Quotidiano di Sicilia

Quando nel novembre ’21 Draghi e Macron siglarono il patto del Quirinale, FdI protestò scandalizzata. Ma un conto è un sentimento e un conto la politica, e ...Le osservazioni della Lega Italiana Protezione Uccelli sono state definite pretestuose, inesatte e fuorvianti.