Il sindaco di Rozzano | “Non ne so nulla del Nuovo Stadio del Milan”

... al fianco di Altitonante, la candidata Lucia Galeone , assessore comunale di, con cui costituisce il ticket nella lista elettorale, e con i saluti di Gianni Ferretti ,di. La ...Se altrove - a San Siro e anche a- lo spazio può diventare un problema, a Sesto la ... Nel 2017 ilRoberto Di Stefano diceva: "Propongo alla società di considerare le aree Falck". Il ...

Il sindaco di Rozzano: «Stadio opportunità, ma nessun contatto» Calcio e Finanza

Sindaco Rozzano: "Nuovo stadio Non ne so nulla, ma perché sarebbe un’opportunità per tutta la... Milan News

ESCLUSIVA, Ferretti (sindaco Rozzano): "Nuovo stadio Siamo ... Radio Rossonera

Donnarumma: "Ho scelto il PSG perché mi volevano tutti. Felice ... Radio Rossonera

VOTO LOMBARDIA: VOLATA FINALE PER ABRUZZESE ... Abruzzoweb.it

Inoltre, nelle ultime ore, è spuntata anche una nuova ipotesi per la costruzione del nuovo San Siro. Intervistato da Il Giorno, il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, ha chiarito la sua posizione in ...Milan stadio a Rozzano, «Se il Milan decidesse di venire a Rozzano per noi nessun problema perché sarebbe un’opportunità per tutta la città» ...