Il Seiko 5 Sports è il miglior orologio da cui iniziare la tua collezione

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ci sono diversi motivi per cui una persona può decidere di intraprendere il viaggio nel collezionismo di orologi. Qualcuno cerca modelli alla moda da abbinare ai propri outfiti. Altri vogliono investire in un bene destinato a crescere in valore e prestigio. Altri ancora, in tutta sincerità, desiderano solo ostentare su Instagram. Indipendentemente dalla direzione presa da un collezionista in erba, la prima domanda che tutti si pongono è la stessa: da dove comincio? La mia risposta è semplice: parti dalla linea. Si tratta di segnatempo in grado di rispondere a ogni possibile esigenza: sono convenienti, particolari e, nonostante costino decisamente meno rispetto alla maggior parte degli altri modelli sportivi meccanici, sono costruiti per durare nel tempo. Il celebre marchio giapponese ha presentato la linea 5 ...