Il presidente dell’Eintracht si difende | «Ma quale coca | è il padre dell’amico di mio figlio che sniffa»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Peter Fischer dice che le accuse di acquisto e possesso diina nei suoi confronti sono “infondate”. E i suoi avvocati parlano di “campagna di killeraggio di vip”. Inoltre l’emissione e l’esecuzione del mandato di perquisizione nella sua casa privata, nel Westend di Francoforte, erano “illecite”. Insomma il vulcanicodell’Eintrach, prossima avversaria di Champions del Napoli, proprio non ci sta a passare per uno che lascia il13enne libero dire a scuola con gli amici. E sicon una lettera. Anzi, passa all’attacco. Fischer vuole denunciare a sua volta la madredel, che, secondo i legali, avrebbe avviato le indagini con dichiarazioni non veritiere alla polizia. I suoi due consulenti legali, Marko Spänle e Stefan ...