Il nuovo Honor X8a è ufficiale | caratteristiche | disponibilità e prezzo

(Di venerdì 10 febbraio 2023)è ormai pronto all’imminente lancio dei suoi smartphone della serieMagic5 e delpieghevoleMagic Vs attesi al prossimo Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona. Tuttavia, questo non significa che non ci sia spazio per undevice di punta. A tal proposito, la società ha appena presentato un inedito dispositivo chiamatoX8a. Il prodotto viene fornito con specifiche modeste, ma al tempo stesso ci lascia a bocca aperta per la sua fotocamera da ben 100MP. Andiamo subito a scoprire insieme quali sono le principali specifiche delentry-level del marchio cinese, originariamente di proprietà di Huawei. IlX8a racchiude un display flat LCD Edgeless da 6,7 pollici con risoluzione Full ...

... si è però lasciata sfuggire il modello entry levelMagic 5 Lite 5G , anticipato curiosamente da due note catene dell'elettronica attive in Italia: Unieuro e MediaWorld . Ilmedio - gamma ...La serieMagic 5 sarà ufficiale a fine mese al Mobile World Congress insieme alpieghevole dell'azienda ,Magic Vs . Esta ultimando le ultime pratiche burocratiche per spianare la strada ai quattro verso i mercati. I due smartphone di fascia più alta della ...

Honor Magic Vs svelato: punta tutto sulla nuova cerniera Androidworld

Ecco i segreti della cerniera con design a quattro componenti di HONOR Magic Vs TuttoAndroid.net

Honor Magic Vs smontato in video: la cerniera è una piccola ... HDblog

Honor inizia con un tris: Honor X6, Honor X7a e Honor Pad X8 iGizmo.it

Honor X7a: caratteristiche, prezzo e disponibilità MisterGadget.Tech

Le nuove opzioni potrebbero apparire nell'aggiornamento di Windows ... La trascrizione testuale dei messaggi vocali è in test 09 FEB HONOR Magic Vs: svealto in ogni piccolo particolare grazie al video ...PRIMERGY M7: i nuovi server di Fujitsu per accelerare i calcoli IA Mozilla ... La trascrizione testuale dei messaggi vocali è in test 09 FEB HONOR Magic Vs: svealto in ogni piccolo particolare grazie ...